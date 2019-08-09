受颱風外圍環流影響 馬祖240人滯留 22:242019/08/09 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 強烈颱風利奇馬已轉為中度颱風，中心在台北北北東方海面、向西北移動，9日晚間8時30分解除陸上颱風警報，由於受到颱風外圍環流影響，馬祖四鄉五島包含軍方、團客共有240人滯留，連江縣政府交通旅遊局已經緊急通報民航局空運組支援。 縣府交通旅遊局表示，將由民航局空運組協調立榮航空或國防部，支援馬祖滯留旅客疏運工作，目前軍方55人滯留、團客185人，共240人。 (中時 ) #颱風 #滯留 #馬祖 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸籍抽砂船涉案刑滿 馬祖海巡驅離出境 08:502019/08/07 社會 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 19:552019/08/07 生活 利奇馬颱風來襲 如何透過LINE掌握第一手颱風動態 13:352019/08/08 科技 不斷更新》桃園復興區 今晚停班停課 15:432019/08/08 生活 強颱不強！網樂撿颱風假 氣象局回應了 09:522019/08/09 生活 颱風假去哪？百貨營業時間一覽表 10:062019/08/09 生活 風雨減弱 柯文哲直言：颱風假多放了 10:272019/08/09 政治 颱風假遭質疑誤判 柯P：颱風北偏不能怪我 11:312019/08/09 政治 颱風假多放？網秒解柯P心聲笑噴 11:312019/08/09 生活 台中為何沒放假？盧秀燕臉書開噴 13:182019/08/09 生活 生活熱門新聞 賺到颱風假？彭啟明爆：馬英九種的惡果 - 生活 強颱不強！網樂撿颱風假 氣象局回應了 - 生活 一句話惹怒氣象專家！吳德榮槓柯P 賴神衰躺槍 - 生活 人妻告白：我有萬能雙手 但這算有性行為？ - 生活 和美流浪犬大街 數十條狗霸街嚇人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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