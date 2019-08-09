強烈颱風利奇馬已轉為中度颱風，中心在台北北北東方海面、向西北移動，9日晚間8時30分解除陸上颱風警報，由於受到颱風外圍環流影響，馬祖四鄉五島包含軍方、團客共有240人滯留，連江縣政府交通旅遊局已經緊急通報民航局空運組支援。

縣府交通旅遊局表示，將由民航局空運組協調立榮航空或國防部，支援馬祖滯留旅客疏運工作，目前軍方55人滯留、團客185人，共240人。

(中時 )