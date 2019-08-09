吳青峰將於9月6日發行個人首張專輯《太空人》，原訂於9日於電影院舉辦特映會，因利奇馬颱風攪局而取消，昨新單曲〈太空〉MV上架，畫面中為了呈現「冰封青峰」唯美鏡頭及維持冰雕透明度，拍攝片場維持零下溫度，吳青峰長時間從頭到腳全身貼著冰塊，甚至拍攝期間還被凍傷，敬業的他則堅稱：「還行，挺的住。」

此次在MV中量身特製大型「青峰冰雕」，製作團隊從掃瞄吳青峰3D立體模型開始，為了講究細節，吳青峰必須要維持一個擁抱的姿勢長達3小時不能動，連呼吸都被要求越微弱越好，否則電腦無法讀取精細的身形資料，此外他得在冰塊中，跟著冰塊從完好到融冰瓦解，拍攝時每一次導演喊卡，他就立即被送入後台以50度以上熱烤機器高溫處理，拍攝過程極為艱辛。

為了呈現〈太空〉歌曲意境及雙關語，吳青峰說，很多東西都像是我應該要去面對的冰，心裡的冰塊也會跟著融化，因此和旅美導演洪詩婷討論後，決定在MV中以極熱與極冷的紀錄片形式來呈現，更遠赴有「極熱世界」之稱的古巴哈瓦那拍攝，由於當地長年如夏，居民幾乎沒見過冰塊，見到如此大的冰塊已是12年前，也造成市民圍觀，登上哈瓦那當地新聞。

吳青峰推出首張個人專輯《太空人》，製作團隊透過掃瞄青峰3D立體模型，打造青峰人型冰雕。（環球音樂提供）

吳青峰推出首張個人專輯《太空人》，製作團隊透過掃瞄青峰3D立體模型，打造青峰人型冰雕。（環球音樂提供）

吳青峰推出首張個人專輯《太空人》。（環球音樂提供）

(中時 )