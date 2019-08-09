台北市長柯文哲組黨後動向頗受關注，郭柯王3人若結盟到底合不合？命理師詹惟中用測字的方式，指出郭柯王3人合作的機率很大。由於今天永齡基金會執行長劉宥彤出面表示，郭台銘沒有參選的打算。也讓網友質疑：完了，不準？

詹惟中請主持人選字，主持人選了「會」字，詹指出，人合，互相有交流、郭柯王成團成形的機率非常高，把「會」倒過來是曾，也就是曾經有這麼多互動，慢慢會見到曙光，攤在陽光下，以今天來看，他們之間合作的機會非常高。接著主持人再選一字「柯」，來看未來他們的結盟是好是壞，因今年是豬年，「柯」字帶著木，水木相生，剛開始是歡歡喜喜；「柯」字帶著丁，丁就是火，豬就是水，水火相剋，代表中間會有一些爭執，「柯」字中有口，後來大家握手言歡，豬有窩，組合在一起的機率是很大的，但也許下個禮拜又有變化。

詹惟中在談話性節目《國民大會》點出，主持人選的兩個字中有「可」、「會」，以今天來看，他們合作的意願非常高。郭台銘這3字對屬豬的柯P是加分到極致，因「郭」字中帶一隻老鼠，又帶一個口，老鼠有窩，「銘」中又帶金，金水相生，郭幫柯加分，但柯幫郭加分有限。

(中時電子報)