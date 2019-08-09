「委屈消化愈多你就愈厲害」、 「既然不能改變環境，那就改變心境」！知名人氣職場插畫家馬克今天應勞動部勞動力發展署雲嘉南分署邀請到成大綠色魔法學校演講，分享自身職場、人生經歷與創業過程，鼓勵民眾面對失敗就改變心境，轉念總會有意外收穫，吸引逾400位民眾到場聆聽。

你有滿滿負能量嗎？累積超過85萬粉絲的超高人氣，以幽默詼諧方式畫出職場上班族厭世心聲的馬克說，他筆下主角馬克，是他創業失敗、負債千萬後的能量，所積累而成的作品，也因此，大家才能從他的作品靠邀人生、靠邀職場，找到心有戚戚的共鳴。

馬克說，複雜的人生與職場都跟大家想的不一樣，所以，要學會從各種不同角度看事情，才會有成長，溝通也是如此，要脫離自己，才能了解別人所看到的，也才能說服別人與你站在同一陣線。

對於上班族面臨職場委屈，馬克說，「委屈消化愈多你就愈厲害」，他鼓勵現場民眾把委屈當作學習，不用太計較，凡事只跟自己爭，把自己變大變強，總有一天努力會被人看見。

他話鋒一轉，以自身為例，建議年輕人不要輕易嘗試創業，因為創業是需要一定社會歷練才容易成功，「是要經歷過才能學得到經驗」。最後，馬克說，讓自己保持不停求變的態度，主動積極去做每件事，能從中學到不少寶貴經驗，因為「快樂是自找的」。

雲嘉南分署長劉邦棟也出席聆聽這場演講，劉邦棟說，為了讓民眾對職場有不一樣的視野與價值觀，分署會持續邀請各行業頂尖達人分享職場歷程，10月將邀請藝人兼作家的歐陽靖前進嘉義，與民眾分享工作哲學。

他也鼓勵民眾不要自我設限，隨時都可尋求政府資源幫忙，分署會陪伴民眾做好就業服務，詳情可上分署官網查詢。

(中時 )