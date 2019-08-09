教育部推動「教育部優化技職校院實作環境計畫」，崑山科技大學榮獲教育部補助4500萬元建置「車用零組件生產自動化之類產業環境工廠」，今天在各界貴賓見證下，宣告啟用，未來將成為催生產業研發創意實現的搖籃。

崑山科大校長李天祥表示，這項計畫旨在建構車輛零組件廠商亟需的自動化生產環境，同時導入自動化產線系統等相關技術，提升學生專業素質與實務能力，培育產線自動化技術種子師資，擴散教學效益，期能為我國培育更多的產線智慧化技術專業人才，創造產學雙贏、產學一體最佳效益。

教育部為帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及前瞻建設所需技職人才，透過產官學研通力合作，縮短學用落差，培育國家重點產業所需之專業技術人才及跨領域人才，推動「教育部優化技職校院實作環境計畫」。

崑山科大團隊提出建置「車用零組件生產自動化之類產業環境工廠」，通過徵選，榮獲教育部4500萬元補助。類產業工廠具有可高度客製化的彈性生產製程，能滿足車用零組件多樣性產品的研發型態，迅速實現研發創意，完成研發產品的試量產，讓產業研發創意不受限。

此外，也同時提供學生實習實作場域，利用引進自動化設備與研發平台、產線數據資料流與可視化系統，做為生產端的生產管理，讓學生熟悉從生產計畫、製程、測試的整體生產流程，學以致用，建立車輛零組件自動化生產相關技能，培育工業4.0專業人才。

台南市長黃偉哲提到，為了迎戰工業4.0浪潮，年輕學者也面臨挑戰，感謝教育部選擇台南的崑山科大，提供補助建置類產業工廠，讓學生及早接觸業界最新技術。他提到，學子面臨比過去更艱難的業界環境，相信教育部為技職教育注入資源，能讓學子們跟上時代。

教育部政務次長劉孟奇也提及，教育部對技職教育十分重視，陸續投注經費讓教學設備進行更新，尤其是該次的「教育部優化技職校院實作環境計畫」，期待透過教學資源的翻新，能讓臺灣在全球工業4.0當中仍保持領先地位，和全球優質人才共同競爭。

(中時 )