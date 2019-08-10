國民黨提名張瀚天挑戰立委，實力雄厚。（吳敏菁攝）

彰化立委第二選包含彰化市、花壇鄉、芬園鄉，立委黃秀芳爭取連任，本也被視為強棒的彰化縣黨部主委邱建富，在登記最後關鍵宣布為黨內團結退出，綠營大團結；相對地，國民黨初選，張瀚天大幅領先陳杰，但陳杰則揚言不接受，此外，前議員黃玉芬也可能再投入戰局，都為這場激烈的選戰，在藍綠對決之外，增添許多變數。

立委黃秀芳爭取連任，從黨內登記之初，很快地整合綠營的支持力量，黃秀芳議員轉換跑到，認真為民喉舌，勤走基層，又有現任的優勢被看好，加上對手張瀚天面臨泛藍掣肘，陳杰本人或家族成員等，是否再投入戰局，還是未知數，讓這場選戰，增添幾許詭譎。

其實，4年前立委選舉，黃秀芳從議員換跑道，挑戰林滄敏連任成功，國民黨也面臨分裂，陳杰的胞弟、前彰化市長溫國銘以勞工黨加入戰局共7人競逐，黃 秀芳以7萬3227票，打敗林滄敏6萬5020票，無黨黃玉芬得到1萬2380 票，溫國銘的得票數是5773票。

儘管如此，連任兩屆議員的張瀚天的挑戰出擊，仍對黃秀芳連任之路形成了壓力，彰化縣議員第一選區和立委第二選完全重疊，張瀚天這屆議員選舉得到該選區第一高票，這次初選，在陳杰緊咬下，民調仍以67.849％對32.152％，大幅勝出，實力相當雄厚。

此外，這屆立委選舉得到不錯票數的黃玉芬，從議員跑道挑戰彰化市長失利後，仍有意捲土重來挑戰這次立委選戰，是否足以牽動第3勢力介入，影響藍、綠各自票源的程度也是觀戰關鍵。

(中時 )