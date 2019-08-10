民進黨現任立委趙天麟。(曹明正翻攝)

由於選區重劃，2020年高雄市立委第六選區為鼓山區、鹽埕區、前金區、新興區，以及苓雅區博仁里等61里，原本是藍綠對決的態勢，因為前促轉會東廠事件揭發人吳佩蓉表態以無黨籍投入選舉，讓第六選區出現意外變數。

代表民進黨的趙天麟是現任立委，曾是陳菊競選總部發言人、民進黨青年部、文宣部主任，政治經歷不在話在，曾2屆市議員，2012年立委選舉勝出，2016年連任成功，也是民進黨將來問鼎高雄巿長的明星人物之一。

國民黨提名的陳美雅是現任巿議員，擁有日本早稻田法學博士學歷，不僅是政壇的氣質美女，口條清晰、辯才無礙，也是政論節目的常客，在黨內初選打敗黃紹庭、蔡金晏，顯現出基層實力雄厚，也獲得不少韓粉支持。

去年促轉會東廠事件的揭發人吳佩蓉日前在臉書宣布將以無黨籍投入高雄第六選區立委選舉，曾待過林佳龍、陳其邁及鄭麗君等人在立委時期的國會辦公室研究助理的她，被認為色彩較偏綠，相對的也可能影響趙天麟選情。

不過外界認為，趙天麟擁有現任優勢，加上2020藍、綠主帥到位後，隨著韓國瑜、蔡英文的選情緊繃，地方立委應該會回歸到傳統的藍、綠對決，有利於陳美雅挑戰趙天麟，吳佩蓉則要避免在兩強廝殺下被邊緣化。

(中時 )