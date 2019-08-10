端莊、優雅的英國凱特王妃一向給人平易近人的親切感，不過她在穿著方面實際上有個小秘密，就是不在公開場合穿著短褲，8日她在活動上首度公開穿著短褲亮相，結實的美腿意外引發粉絲暴動。

凱特王妃與威廉王子8日參加慈善划船比賽時的畫面。

英國《太陽報》（The Sun）報導，凱特王妃與威廉王子結婚後，在公開場合中總是避免穿著短褲亮相，上一次凱特被拍到穿著短褲要回溯到2008年9月，她參加一場在倫敦舉辦的滑輪派對，當時她上半身穿著一件綠色亮片背心，下半身套上一件亮黃色熱褲，露出一雙筆直的美腿。不過那已是和威廉結婚前3年的事，至今11年來粉絲要再一睹凱特美腿風采可謂相當困難。

in case you ever regret your life decisions and feel like you can't recover from them, here's Kate Middleton at a roller disco in 2008 👯 pic.twitter.com/QUSReOaI28 — Ashley (@shleyrentz) May 23, 2017

凱特與威廉8日出席一場慈善帆船划船比賽，她以一件海軍藍短褲現身，令粉絲相當驚艷，王室粉絲尤其羨慕凱特的腿11年來幾乎沒變，不像是已經生過3個孩子的媽。

睽違11年，英國凱特王妃8日出席慈善划船活動時，一雙美腿再次重現世人眼前，令粉絲相當驚喜。（圖／TPG、達志影像）

睽違11年，英國凱特王妃8日出席慈善划船活動時，一雙美腿再次重現世人眼前，令粉絲相當驚喜。（圖／TPG、達志影像）

有網友浮誇回應凱特是「美腿殺手」，也有人要把美腿照珍藏起來當成範本，要健身教練幫自己打造出一樣的腿。

報導說凱特擁一雙美腿是下過苦功的，除了非常善於滑雪，凱特也非常喜歡健身，包括做瑜珈和皮拉提斯，此外她也非常熱衷划船、越野賽跑、曲棍球。王室內部人士指出，凱特及妹妹都非常喜歡運動，而且非常認真看待自己的體格，兩姊妹甚至會一起在肯辛頓宮裡的健身房一起健身。

此外，令人意外的是，王室記者皮爾森（Ashley Pearson）指出凱特其實在穿著上比梅根要更講究，「由於凱特是未來的王后，所以她在衣著上另外有一整套規矩和限制。」「她和梅跟不同，凱特穿裙子時，裙擺要有一定長度。」

(中時電子報)