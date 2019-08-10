隨著林書豪在大陸廣州正式宣告，跟大陸球鞋廠商特步簽下3年750萬美元代言合約，遲遲仍沒找到新東家的豪哥，自然又被追問是否考慮跳槽大陸CBA的老問題，這次給了比較不同答案，原來早在5年前，他就考慮到CBA打球了。

「今年決定加盟哪支球隊速度比較慢，因為經紀人跟很多球隊在談，我當然也在考慮來CBA打球，我已經說過很多次了，總有一天會來CBA的，」林書豪說，「早在5年前就想過來CBA，有一天我從NBA退休，一定會投奔CBA的。」

林書豪口中所說的5年前，應該是他在2014-15年球季效力湖人期間，畢竟當時他在湖人待得很不愉快，也經常被當時湖人總教練史考特「冷凍」，當然會產生離開NBA的念頭，幸好隔年跳槽黃蜂，豪哥才總算重新打出應有身價。

是否對CBA球員有所了解？林書豪回答，「我不是很了解每一支CBA球隊，去年和前年都只是從網路上面看比賽數據，以及為了我的朋友加油，像是郭艾倫、翟曉川、丁彥雨航等人，甚至有些CBA外援都是我以前的隊友。」

至於中國隊在即將開打的男籃世界盃前景，林書豪認為，中國隊會以預賽前兩名資格晉級，他也會替中國隊加油。中國隊在男籃世界盃跟波蘭、象牙海岸、委內瑞拉分於A組，闖進16強難度確實不高，重點是接下來能否打到8強。

(中時電子報)