三重區一名15歲的劉姓少年，日前疑因半夜躁動，遭同居的阿姨罰跪在裝滿水的浴缸中，不久後離奇溺斃，9日晚間一名58歲的施姓婦人出面泣訴，自己過去曾扶養過劉姓少年，個性相當乖巧，不可能如阿姨所稱難以管教，質疑少年是遭虐死，施婦更自責的說，「如果不是我生病得送走他，他就不會死掉了！」

施姓婦人指出，8年前劉姓少年生母與阿姨曾在她弟弟的牛肉麵店打工，當時7歲的少年理應就讀小學，卻遲遲沒有註冊，直到社會局找上門才知道少年家中狀況，因生母未婚生子，生父又不聞不問，少年與妹妹只好由外婆撫養。

由於外婆後來入監服刑，劉母又無力照料2名孩子，便轉向施婦求援，施婦於心不忍，決定代為撫養年幼的劉姓少年兄妹。

回憶起那段時光，施姓婦人語帶哽咽，直誇少年非常貼心，只是因過動傾向，偶爾會調皮搗蛋，但絕非如阿姨所稱常常大吼大叫、不服管控。

施姓婦人表示，自己後來因發生車禍又罹患癌症，不得不將少年及妹妹送回生父、生母身邊，但之後到三重探望時，卻發現少年身上有多處受虐痕跡。

施婦含淚痛訴，「如果不是我生病得送走他，他就不會死掉了」，更質疑是生父及阿姨聯手虐死少年，希望警方能盡速查明真相。

(中時 )