柳岩身材火辣。(取自柳岩微博)

這是網友鏡頭下的柳岩。(取自微博)

女主播出身的大陸女星柳岩，憑著性感身材與亮麗外表在演藝圈闖出一片天，近日更被直擊與言承旭在四川成都拍攝新片《相親大作戰》，沒了修圖軟體幫忙，柳岩的身材就被網友發現好像與平常的美照有些落差。

擁有E奶絕世好波的大陸女星柳岩，近日一組拍戲直擊照舊引發大陸網友熱烈討論，因為沒了修圖軟體的幫忙，柳岩真實身材完全曝光在大眾眼前，令網友驚訝直呼「腿又粗又短，和精修照區別也太大了吧」、「她其實還是挺好看的，就是有點胖了」、「真的是粗」。

(中時電子報)