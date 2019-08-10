由隊長兼吉他手的EREN所招集女主唱AYAME、鍵盤手TKT、貝斯手SEIYA、小提琴手RINA鼓手BOB組成的六人多樣化搖滾樂團 AliA於2018年7月成軍，隨即吸引6萬多名粉絲關注，其中也包含了不少來自海外各地的歌迷，首度來台開唱的他們正巧碰上颱風利奇馬來襲，演唱會當天仍有許多歌迷們不畏風雨到場力挺，讓AliA的成員們非常感動。

演唱會當天邀請到有機系搖滾樂團「生命樹」作為AliA首次台灣演唱會的開場嘉賓，由主唱暨吉他手小王子、貝斯手JJ、鼓手青春所組成的三人樂團，以一首〈劍魚〉揭開序幕，隨後演唱〈凡夫〉、〈生命樹〉等8首歌曲炒熱現場氣氛。

隨後登場的AliA一出場就引起全場高分貝歡呼，並以出道專輯《AliVe》的收錄曲〈impulse〉開場，快節奏的旋律將瞬間引爆現場氣氛，主唱AYAME更以她存在感強烈的獨特嗓音接連演唱〈limit〉、〈Discord〉等歌曲將現場氣氛帶到最高點，演唱會上成員們紛紛以中文向台下粉絲自我介紹，其中更有一段MC團員全程以中文互相對話，不僅充分展現誠意也逗得全場觀眾笑聲連連。

演唱會尾聲時AliA特別獻上人氣歌曲〈捉迷藏〉，主唱AYAME高亢的嗓音一唱出「いっせーのーで」全場粉絲立刻激動跟著合唱，讓在場所有樂迷沉浸在AliA的音樂魅力中，接著在現場粉絲們的熱烈歡呼聲以及安可聲下， AliA再次回到舞台並以〈Simple〉畫下超完美句點。

AliA跟不畏風雨的台灣粉絲合影留念。

照片由avex提供

(中時 )