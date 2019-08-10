CoCo都可在大陸官方微博發聲明，表達香港是中國不可分割的一部分。（翻攝微博）

風暴來源來自香港灣仔店的發票，店員打上「香港人加油」字樣，遭大陸網民憤概瘋傳。（翻攝網路）

手搖杯一國兩制話題燒不完，「CoCo都可」今（9）日晚間發表聲明指出，「都可堅決服從與支持國家法規政策，其中當然包括香港地區是中華人民共和國不可分割的一部分。」

事件來自近期大陸微博傳出1張照片，CoCo都可在香港灣仔分店開立的小票（消費明細）中，店員註記「香港人加油」字樣，有店家以此支持香港反送中抗爭之意。為避免受到大陸網民攻擊，「CoCo都可」今透過微博發表簡體字聲明，聲稱一切為員工個人行為，強調並受到任何上級管理人員指示，目前已將涉事門市作出暫停營業處分，減少不良影響。並指出CoCo堅決服從與支持國家法規政策，包括香港地區是中華人民共和國不可分割的一部分，沒有任何模糊空間。

聲明一出台灣網友群起討論，包括「馬上跪著舔」、「在中國弄死一個企業真的很容易」、「陳述事實，沒扯台灣就好」、「垃圾店本來就沒在喝，快點倒一倒」等抵制言論，而CoCo晚間也關閉台灣臉書帳號，由於手搖杯業者多在大陸開分店，只怕此類自我審查聲明會在持續延燒。

(中時 )