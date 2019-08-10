竹內涼真2019台北粉絲見面會於9日風雨無阻熱烈展開，粉絲也不畏風雨來自各地，有台南、台中、嘉義等地，更有從日本、香港等海外地方前來。

粉絲見面會上竹內涼真一登場就用中文打招呼，引起一陣高分貝的歡呼，也貼心的詢問現場所有粉絲：「大家是從各地來的嗎？颱風還OK嗎？」粉絲熱情回應後，他更用中文向大家說：「我愛你」。

竹內涼真表示：「第一次舉辦海外活動，真的很開心，剛開始真的很不安，但現在看到這個景象，我覺得很安心，也非常開心。之前我不太了解我的作品在海外有播出，也不太了解自己在海外的人氣，但今天來到現場，真的很開心，讓我們努力將今天變成難以忘懷的一天吧！大家一起HIGH吧！」

粉絲見面會的內容除了聊了之前演出的作品外，也聊了許多近況，竹內涼真更準備了與現場互動的猜拳、默契考驗等遊戲，與大家玩得相當熱烈，現場歡笑、掌聲、尖叫聲不間斷。活動上還有回答募集粉絲問題、粉絲推薦美食等橋段。

因為竹內涼真喜歡唱歌，也設計有「空耳猜歌」遊戲，竹內涼真聽耳機裡播放的中文歌曲模仿哼唱出來，讓現場歌迷猜，活動尾聲，竹內涼真準備了一首大家也熟悉的日文歌曲〈LA.LA.LA LOVE SONG〉獻唱給大家。活動最後竹內涼真也與現場大合照，並與全場擊掌，結束這完美的一晚。

竹內涼真特地練中文跟粉絲互動。

照片由盧禕祺攝

(中時 )