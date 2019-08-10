動力火車10日在澳門舉行演唱會，無法在台灣過父親節的顏志琳，老婆帶著一雙兒女飛往澳門，默默陪在身旁，對於妻女的心意，顏志琳感動表示：「以父親節名義相約的家庭聚餐，還是會擇期舉行，不會錯過任何慶祝大吃的機會。」被問到會期待2個女兒送什麼父親節禮物？顏志琳感性說道：「希望每一年都可以收到她們的手作卡片，這可不是用錢可以買到的心意。」

顏志琳說，這個暑假過完，大女兒準備進入國中階段，看到女兒穿國中制服，不斷驚呼「真的長大了耶！像個少女」，也讓他開始擔心女兒可能會談戀愛，沒過一會兒又說「當然是希望她大學或是20歲後再談戀愛啊，但是這也不是可以完全控制的事情。」而對顏志琳2個女兒視如己出的尤秋興，看到大女兒長大，心情比顏爸爸更不捨更感傷。

此外，顏的小女兒感染異位性皮膚炎，每天皮膚發癢抓不停，床單總是沾著血漬跟傷口組織液，得換了又換，睡覺品質也因為發癢受影響，為了改善女兒的皮膚病況，暑假期間不論工作多忙，空出長達3週時間帶女兒治療，且每天固定與小孩視訊2次，減低思念之情，除了跟女兒聊天打氣外，也關心皮膚最新狀態。歷經這次的短暫分別，讓身為父親的他，更加覺得小孩的健康比任何成就都重要。

尤秋興原本想給顏志琳的2個女兒驚喜，但突然更改班機，顏忘記告知尤，導致尤叔叔跑錯機場，特別準備的小禮物跟小花束也無法第一時間送出，讓尤秋興哭笑不得的說：「誇張耶！不要怕，不會跟你搶女兒啦！」動力火車下半年工作滿檔，除了到澳門、佛山、成都、馬來西亞，今年更受邀首次前往義大利開唱，版圖擴大，同時也密集籌備及錄音新作品，希望能在下半年推出。

動力火車下半年至世界各地巡迴演出。（華研國際提供）

顏志琳和2女兒開心合影。（華研國際提供）

(中時 )