美國總統川普指法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）插手干涉美國和伊朗爭端後，法國今天表示，致力舒緩美伊間緊張關係「無需獲得批准」。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）書面聲明指出：「法國以一個主權國家身分就伊朗問題發言。」

川普昨天推文說，伊朗官員極度想與美國對話，但宣稱代表美國所有各方卻傳遞出混淆的訊號，其中包括總統馬克宏在內。

川普說：「我知道馬克宏用意良好，其他各方也是如此，但沒有人能代表美國說話，除了美國自己。沒有人獲得任何方式、形式或種類的授權代表美國。」

美國退出目的在遏止伊朗核子野心的國際協定後，川普再度對伊朗施以沉重制裁措施。

然而，同樣簽署這項協定的法國等歐洲強權，卻不同意川普孤立伊朗的企圖。

勒德里安表示，發生在波斯灣油輪遭受攻擊和無人機被擊落等事件，導致美伊緊張局勢惡化，倡議重啟對話。

他指出，這就是總統馬克宏正在做的事，且馬克宏「顯然讓美國當局知情」。

提供中東新聞的Al-Monitor新聞網站日前報導，定期與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）通電話的馬克宏，已邀請羅哈尼參加24至26日在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會與川普見面。

Al-Monitor引述兩名未證實身分的消息來源報導，羅哈尼已婉拒邀請，或將派代表參加。

法國總統府否認這項報導，表示馬克宏從未提出任何這樣的建議。

(中央社)