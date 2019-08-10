台灣動物區前陣子入住一位可愛的小帥哥--石虎「小魚」！來到台北市立動物園的牠，在搬進台灣動物區後，很快就適應了新家。遊客們來到台灣動物區時，不妨睜大眼睛仔細找找，或許就能看到「小魚」倚坐在仿岩上，也正在好奇地盯著你看呢。本週六(8/10)的「2019動物夏夏叫-瀕危動物奧運會」，將為大家帶來「石虎之夜」，當天除了有親子同樂的舞台競賽，在台灣動物區也將舉行Keeper’s Talk，一起來聽聽保育員分享有關小帥哥「小魚」的故事吧！

石虎傍晚才開始外出獵食。（台北市立動物園提供）

石虎是台灣現存唯一的本土貓科動物，體色為灰褐色，身上有黑褐色斑點，體型略大於家貓，耳背上的白斑則是與家貓分辨的特徵。石虎白天多在樹洞或岩穴中休息，喜歡在晨昏和夜晚活動，傍晚才開始外出獵食。動物園內偶爾會聽到遊客抱怨看不到動物的身影，這是由於夜行性的石虎，白天幾乎都躲在牠們選定的安全地點（通常是制高點）休息，到了傍晚至夜間，活動力才開始旺盛起來。

石虎「小魚」喜歡待在仿岩上有綠色植被覆蓋處休息。（台北市立動物園提供）

此外，石虎身上的斑紋與周遭樹蔭、仿岩的顏色相近，牠們若靜止不動時，真的很難分辨。然而遠在天邊近在眼前，「小魚」最喜歡待在面對遊客步道的仿岩上休息，那塊仿岩部分被一片綠色植被所覆蓋，只要找到這塊植被就有機會看到「小魚」休息的身影，下次經過台灣區可以仔細看看，說不定牠就正在你面前舒適的休憩呢。

今年暑假的「2019動物夏夏叫-瀕危動物奧運會」在7、8月的8個週六（108/7/6－8/24），夜間延長開放至9點，從晚上5點開始在大門舞台前有各種活動等著大家來一同玩樂。明天(8/10)的主題正是「石虎之夜」，歡迎親子一起參加「Zoo伸展台」舞台競賽活動，比比看誰可以跟石虎一樣，透過敏銳的聽覺秒懂題目後找到答案、運用靈活身手達成指定動作、加上迅速的反應與隊友互相幫助完成目標，價值超過千元的動物好禮就是你的！

石虎喜歡在晨昏和夜晚活動。（台北市立動物園提供）

除了有趣的舞台競賽外，晚上7點在台灣動物區石虎戶外活動場旁，會由石虎保育員為大家帶來Keeper’s Talk，跟大家聊聊石虎的故事，還能跟親朋好友比比眼力，看誰能先找到「小魚」的帥氣身影，全程聽完Keeper's Talk的大小朋友們，就可以獲得當週主題動物徽章。2019動物夏夏叫活動就要邁入第五週，你蒐集了幾個徽章了呢？事不宜遲，趕快大小牽小手一起來參加「2019動物夏夏叫-瀕危動物奧運會」吧！

(中時電子報)