台北市長柯文哲組台灣民眾黨，一切只為了挺郭台銘選2020？台灣民意基金會董事長游盈隆斷言，不可能！柯P說組黨目標是進軍國會，這並不是真話，其實目標就是總統大選。柯陣營釋放烏賊戰術，柯現在組黨，就是為了自己要選總統。

游盈隆接受香港媒體《中評網》專訪指出，一個人為了另一個人選總統，組了黨還要籌設2千個地點連署，難道柯P做這麼多，難道就只是為了力拱郭選2020？這是不可能的！柯P要選總統，所以要組黨，也就是說，柯比郭參選2020大選的機會更高。

游盈隆指出，那柯P拱郭的目的為的是什麼？就是為了選總統，拱郭只是一個動作，爭取郭支持或結盟，但不一定是讓郭出來選。郭雖有實力，但出來選不一定能當選，但卻有「勒索權」，讓很多人感到害怕。而柯所追求的是與郭合作，最後就要看他們怎麼做，合作是主要目標，但到底怎麼合作目前還不知道，他們各有各的想法。

游盈隆強調，郭柯王合作，對民進黨蔡英文或國民黨韓國瑜產生的衝擊，在於誰選總統是關鍵，副手並不重要。郭出來選那就是重創韓，若是柯出戰就是重創蔡，柯P願意擔任副手的可能性並不高。

(中時電子報)