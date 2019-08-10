川普威脅 不準備與陸達成貿易協定 06:312019/08/10 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國總統川普川普9日說，政府不再會與中國大陸電信巨擘華為交易，而他也沒打算要和北京達成貿易協定。（美聯社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 川普不打算與北京達成貿易協定 美國總統川普9日說，政府不會再和中國大陸電信巨擘華為交易，而他也不準備和北京達成貿易協定。 據CNBC新聞網9日報導，川普採取這舉動，是在北京中止採購美國農產品，以報復川普上周突然威脅，將從9月1日起，對包括鞋類、服飾、電子產品，還有其他消費品在內的剩餘3,000億美元（近9.4兆台幣）進口陸製品加徵10%關稅後。 (中時電子報) #川普 #美國 #中國大陸 #貿易 #關稅 也許您會感興趣 推薦閱讀 為2020選情 川普槍擊案後一改自走砲個性 16:042019/08/06 國際 力抗川普 4大前主席要鮑爾挺住 23:102019/08/06 財經 4任前主席 批川普干預Fed 04:102019/08/07 財經要聞 前員工爆谷歌阻撓連任 川普爆氣烙狠話 14:122019/08/07 國際 川普硬訪槍擊案傷心地 慘遭她一句話洗臉 17:232019/08/07 國際 川普是油門也是剎車 04:102019/08/08 時論廣場 川普打出綜合拳 對陸衝擊擴散全球 19:202019/08/08 財經 川普探望槍擊受害者 遭批「拿出辦法」 17:072019/08/08 國際 操盤心法－川普轉打聯準會 台股內資聲量放大 04:102019/08/09 證券．權證 社論－沒有章法的關稅戰爭，有跡可循的選戰謀略 04:102019/08/10 財經要聞 國際熱門新聞 凱特珍藏這部位11年 曝光後網暴動 - 國際 川普威脅 不準備與陸達成貿易協定 - 國際 日上皇后美智子患乳癌 日皇讓位儀式操勞過度 - 國際 贏定了！ 凱特這點梅根永遠比不上 - 國際 9半裸屍高掛橋示眾 騎士路過嚇壞 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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