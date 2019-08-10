川普不打算與北京達成貿易協定

美國總統川普9日說，政府不會再和中國大陸電信巨擘華為交易，而他也不準備和北京達成貿易協定。

據CNBC新聞網9日報導，川普採取這舉動，是在北京中止採購美國農產品，以報復川普上周突然威脅，將從9月1日起，對包括鞋類、服飾、電子產品，還有其他消費品在內的剩餘3,000億美元（近9.4兆台幣）進口陸製品加徵10%關稅後。

(中時電子報)