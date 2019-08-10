@中國時報

●前國民黨主席洪秀柱挑戰艱困的台南市立委第6選區，藍營讚聲不斷，形容「女元帥南征」；但面對郭王柯結盟有譜，但國民黨內部對整合郭王遲無進展，已引起藍營焦慮，包括前立委陳杰等就勸進多位黨內大老，師法前民進黨主席黃信介「元帥東征」花蓮精神，凝聚團結的聲音，但迄今尚無人表態。

●攸關250萬勞工的基本工資審議委員會，下周三召開，工商團體等資方代表曾拜訪勞動部長許銘春，希望「凍漲」基本工資，但勞方團體則希望一口氣調漲至2萬9000元，時薪也要跟著調整至169元，據透露，合理漲幅應該在3％至5％間，月薪約調高至2萬4200元，時薪調高到157元。

●政壇傳聞，台北市長柯文哲日前低調拜會前鴻海董事長郭台銘，使郭柯配話題持續延燒，柯9日再被問到是否搭檔郭參選總統大選，柯先是笑了2聲後直言，「我要擔任副手，那我就繼續當台北市長就好，何必這麼麻煩？」但藍營人士指，柯實際上想推的是郭王(前立法院長王金平)配，自己則以King Maker自居。

●對於是否和前鴻海董事長郭台銘搭配競選2020，台北市長柯文哲昨直接婉拒不做副手，看似想選總統，但以「要選就要選贏」的柯來說，考量目前局勢，若自己出來選，在被藍綠邊緣化的情況下，勝算絕對不高，不如改推郭台銘和前立法院長王金平搭檔，自己則當「King Maker」，一旦有郭王助攻，柯帶領台灣民眾黨爭取國會席次，強化自身政壇影響力，再劍指2024，勝算大得多。

@旺報

●大陸國家統計局9日公布7月消費者物價指數（CPI）年增2.8%，成為2018年2月以來最大漲幅，豬肉價格持續上漲仍為推升主因，且未來幾個月或維持高檔。反觀7月生產者物價指數（PPI）較去年同期下降0.3%，成為近3年首次衰退，顯示工業領域的內外需求減弱正帶給PPI下行壓力。CPI與PPI的分化日益嚴重，或顯示大陸宏觀經濟已經出現變化。

●大陸7月分消費者物價指數（CPI）年增率創下去年2月來新高，生產者物價指數（PPI）則出現3年來首次負增長，兩者數據出現「剪刀差」有擴大的現象，這代表了在生產端面臨了需求疲軟的情況下，終端消費價格仍不斷上揚，典型的滯脹風險已經在大陸顯現。

●大陸7月分的消費者物價指數（CPI）創下近一年來的最大漲幅，顯示消費端的物價持續上漲，其中，豬肉價格的上揚是造成此次CPI飆升的主因，為了平抑豬價，包括浙江、廣西、廣東、四川等地方政府近期紛紛展開「抗漲大作戰」，透過保險補貼、擴大生豬貨源解決供應難題，藉此緩和因為供給吃緊而不斷上漲的豬肉價格。

●大陸7月分的消費者物價指數（CPI）出現去年3月以來的最高漲幅，讓外界擔憂大陸或將面臨通貨膨脹壓力。對此，專家指出，目前大陸有關部門仍會將CPI的漲幅控制在3%以內，整體通膨走勢仍屬溫和，不會影響官方貨幣政策的操作空間。

@工商時報

●台股8月初再度經歷中美貿易戰的干擾從高檔回跌，但包括鈊象、力山等15檔，第二季財報繳出三率三升且7月營收亮眼，配合技術面強勢並獲外資買超，堪稱不怕火煉的純金股，將吹響台股反攻號角。

●財政部9日公布稅收統計，7月整體稅收年減8.1％，較去年同月減少133億元，其中以綜所稅減少132億元、證交稅減少13億元為主因。

●叫車服務業者優步（Uber）上市至今虧損持續擴大，上季（4到6月）陷入公司史上最大52.4億美元虧損，且營收成長也低於華爾街預期。儘管優步宣稱明年起虧損將持續縮小，但投資人依舊看不到明確成長方向，導致股價9日早盤大跌8％。

●中美貿易戰戰火自8月起驟然轉烈，引發全球市場動盪。香港信報9日夜間引述外媒報導稱，美國總統川普在白宮表示，美國仍在繼續與中國進行貿易談判，但目前不會達成協議，而9月與中國的談判可能取消。川普談話後，道指隨即下跌超過200點。

(中時電子報)