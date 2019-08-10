暑假快到尾聲了！來這古蹟、嘗美味、打卡趣！台北市最有古早味的傳統生活宅院「林安泰古厝」，將於8月10日(六)下午3點30分至6點，推出暑假最大規模的親子活動「消暑納涼童樂會」，現場將有米苔目、西瓜等消暑輕食，還有滾鐵輪、扯鈴、叮噹車等古早童玩，世界冠軍小丑綜藝秀、YOYO家族及卡通人偶帶著親子一起歡樂唱跳，邀請闔家同來古厝大埕納涼，享受自然懷舊的夏日黃昏時分。

暑假最大規模的親子活動「消暑納涼童樂會」。（圖取自台北旅遊網）

「消暑納涼童樂會」於8月10日下午3點30分起，現場規劃了各式不同的古早攤位，古厝園區將提供十種古早童玩讓民眾體驗遊玩，下午3點30分起現場發送「古早童趣FUN送－單槓小子/彩繪萬花筒」diy(共300份)；下午3點30分同步提供當令水果-「西瓜」、節令食俗-「米苔目」(共600份)。

今年度於夏日黃昏午後的音樂會，特別以童樂會為主題，首次邀請小丑綜藝秀、YOYO家族、卡通人偶，現場與親子同樂，想要與哥哥姐姐一起唱唱跳跳嗎?千萬不能錯過林安泰古厝今年唯一一場親子主題的大型活動。為了服務想要前來古厝的朋友，8月10日特別於「圓山捷運站-1號出口」前方之公車站牌，設有免費接駁車，自下午3點至6點 (約每整點/半點鐘一班)，可多加運用。

當天來古厝還有許多「好看」的展覽！林安泰古厝民俗文物館遷建至濱江街現址已邁入第31年，今年特別於戶外庭院以「閩南語」為主題，打造超吸睛的打卡新亮點，其中一座戶外裝置「童年」就在園區圍牆一角，以黑色鑄鐵勾勒一幅傳統閩南宅院日常生活的景色，笑容可掬的阿嬤、追著小雞小鴨的孩子，搭配超逗趣的閩南語對話，設置以來就吸引許多遊客留影打卡。

另一座位於古厝前、大樹下的「閩南語椅子」，以最常使用的生活對話「謝謝」、「不客氣」，透過巧妙的設計，讓整張椅子的各面呈現不一樣的文字：椅背為閩南語漢字、側面是台羅拼音、椅面則有對應的英文以及古厝特有的格扇花紋。

「消暑納涼童樂會」於8月10日下午3點30分起，現場規劃了各式不同的古早攤位。（圖取自台北旅遊網）

而古厝內的4間耳房，推出常設展覽「從商秘笈-榮泰行攻略」！以榮泰行當年的商品為主題，介紹米、茶、布業的發展，在米行中，可以認識古代計算重量的單位、還能試著計算銀兩、銅錢，幫助林老闆理清帳本；走到茶行展間，還有趣味的挑害蟲體驗，可以認識粗製茶加工為精茶的過程；布行則將傳統的長度單位，做成身高尺，親子可以一起量一量自己的身高是幾尺幾碼，還能觸摸許多不同的布料，認識布料的用途。

在古厝護龍的廂房內，還有林安泰古厝寫生比賽的得獎作品展，期盼結合園區建築特色，將林安泰古厝化身為市民體驗傳統民俗文化的最佳場域，讓來館參與所有活動的民眾都能留下珍貴回憶。

(中時電子報)