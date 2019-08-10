美國總統川普今天暗示美中貿易戰線恐拉長，導致美股收黑，結束上沖下洗的一週。在低接買盤支撐下，3大指數週線跌幅都不到1%，分析認為，美債與人民幣將成美股後市觀察指標。

美中上週在上海貿易談判未能突破僵局，北京本週以放任人民幣重貶、暫停增購美國農產品因應川普最新關稅威脅。川普今天上午在白宮向媒體表示，美國尚未準備好和大陸達成貿易協議，「我們等著看中國是否履約出席9月的磋商」。

除暗示美中預定9月在華府貿易談判存在變數，川普還說，美國不會和遭華府制裁的大陸電信設備巨擘華為做生意。不過，福斯財經新聞網（FBN）隨後報導白宮澄清川普發言，指川普的意思是美國政府不採購華為產品。

川普表態左右美股走勢，道瓊工業指數早盤最多下挫280點，午盤一度翻紅，終場下跌90.75點，跌幅0.34%，收在26287.44點。標普500指數下挫19.44點，跌幅0.66%，收在2918.65點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌80.01點，跌幅1%，收在7959.14點。

晶片股表現疲弱，費城半導體指數下跌1.8%，台積電美國存託憑證（ADR）下挫1.2%，英特爾（Intel）與美光科技（Micron Technology）股價跌幅都超過2.5%。

叫車服務業者優步（Uber）昨天盤後公布財報顯示上季大虧52億美元，今天股價大跌6.8%。

隨著美中貿易戰急遽升溫，本週全球股市有如坐雲霄飛車，投資人忐忑不安，資金紛紛湧向黃金與政府債券等避險標的。

川普因不滿中國未兌現增購美國農產品的支票，上週揚言9月1日起另對約3000億美元大陸輸美貨品加徵10%關稅。人民幣5日貶破7元兌1美元關卡，促使華府宣布大陸為匯率操縱國，投資人憂心兩國貿易爭端恐蔓延成貨幣戰。

在恐慌氣氛中，道瓊指數5日崩跌767點，創今年最糟單日表現。6日因人民幣匯率止穩、低接買盤支撐股市，道瓊指數勁揚311點，止住連5黑頹勢。7日小跌22點後，道瓊指數8日在科技股領軍下猛漲371點，幾乎完全收復週線失土。

這段期間，美股在貿易戰憂慮與聯邦準備理事會（Fed）9月進一步降息的預期心理之間拉扯，多空激烈交戰。道瓊指數本週累計下挫0.75%，標普500與那斯達克指數週線跌幅分別為0.5%、0.6%。

與此同時，避險資產行情看俏，國際金價走勢銳不可當，7日突破每盎司1500美元大關，衝上2013年以來最高水準。

美國公債也成為投資人避險熱門選擇，殖利率隨價格上漲而走低。備受關注的10年期美債殖利率本週一度跌破1.6%，今天雖回升到1.74%，但與3個月期美債殖利率仍有極大差距，凸顯投資人看壞經濟前景，並預期聯準會將再次降息支撐經濟。

美股揮別動盪的一週，但因美中貿易與貨幣戰前景混沌不明，金融市場短期內恐難恢復穩定。

眼見人民幣兌美元本週「破7」有助中國出口，白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）今天接受財經媒體CNBC專訪時指控北京操縱匯率，企圖抵銷美方加徵關稅的衝擊，並警告北京如促貶人民幣，華府將「強力還擊」。

中國人民銀行（中國大陸央行）本週雖重申將維持人民幣匯率穩定，官方設定的人民幣兌美元中間價仍跟進市場匯率「破7」。投資人緊盯人民幣走勢之際，CNBC報導分析，美債殖利率與人民幣匯率走向將成為美股後市觀察重點。

(中央社)