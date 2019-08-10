前國民黨黨主席洪秀柱近日表態，將把戶籍投入台南市立委第六選區，盼國民黨能徵召，來挑戰現任立委王定宇。對此，國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜今在洪秀柱臉書留言，大讚洪秀柱「巾幗不讓鬚眉」。網友對此表示，「對比隔壁老王，幾十年來一直說南部、高雄有實力，卻一直不敢在家鄉選」。

洪秀柱昨(9日)表示，聽說台南立委王定宇獲極高票數勝利，是超強大對手。王在民進黨中是個優秀、有戰力的人才，雖立場與藍營不同，但仍是足以尊敬的對手。盼自己這把老骨頭的出征，能為國民黨年輕人開疆闢土。台南選情縱然艱困，他也認為無所畏懼。至於是否徵召？則看黨內評估，一切以黨的考量為主。

洪秀柱今在臉書發文表態將投入台南立委選舉。她不會有任何的怨言、也不會有任何懸念，不管黨要不要我，「秀柱永遠都不會放棄黨」。這是四年前的承諾，至今此心仍不變。韓國瑜則在洪秀柱臉書留言。「洪主席巾幗不讓鬚眉！所謂狹路相逢勇者勝，希望我黨有更多英雌豪傑跳出來挑戰艱困選區，齊心協力重返執政！一起為中華民國、拼了」。

網友對此紛紛留言。「打從心底佩服，致上最高的敬意」、「感謝柱姊身先士卒，對曾經不公義對待您的國民黨始終不離不棄、「對比隔壁老王，幾十年來一直說南部、高雄有實力，卻一直不敢在自己的家鄉選」、「柱柱姐加油」。

網友在洪秀柱臉書留言。(圖/截自 洪秀柱臉書)

國民黨前黨主席 洪秀柱臉書。(圖/截自 洪秀柱臉書)

(中時電子報)