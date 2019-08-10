中央氣象局發佈11縣市豪大雨特報。(翻攝氣象局)

~颱風遠離 近海浪大 南部山區雨

利奇馬颱風遠離台灣，中央氣象局預計今天上午8點半解除颱風警報，但由於台灣仍受外圍環流及西南風影響，中央氣象局今發布11縣市豪大雨特報外，花蓮縣縱谷、台東受到西南風沉降或焚風影響，恐有38度極端高溫出現。

中央氣象局剛發佈，預計今天上午8點半解除颱風警報，但因台灣仍受外圍環流及西南風影響，包括台中、南投、嘉義、高雄及屏東山區有局部大雨或豪雨；高雄、屏東地區及新竹、苗栗、雲林、台南、花蓮、台東山區有局部大雨，但花蓮縣縱谷、台東受到西南風沉降或焚風影響，恐有38度極端高溫出現。

氣象局預估，周日（11日）西南風仍偏強，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，容易有局部大雨，尤其在山區有局部豪雨，東南部也有局部短暫陣雨，其他地區午後北部及東北部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄也表示，週六、日台灣迎風面防雨，背風面防極高溫。他說，利奇馬遠離，盛行西南風，迎風面中南部山區仍有大量降雨，比較特殊的是利奇馬外圍環流的偏西風，把「大陸氣團」乾熱的空氣，平流至台灣上空，致使北部、東半部天氣轉晴，非常酷熱，將出現「極端高溫」；花東有焚風發生的機率。今北部26至38度、中部26至36度、南部26至36度、東部25至38度。

他並說，下周一至周五(12至16日)盛行西南風，低層水氣增多，迎風面中南部有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢，應注意！午後北部亦偶有局部雷陣雨的機率；花東天氣穩定，晴時多雲，縱谷内有過山沉降帶來的高溫。

(中時電子報)