2019.08.09新聞深喉嚨 柱柱姊VS.王定宇 逆襲台南鐵綠區拚綠地翻轉？

國民黨前主席洪秀柱將「親征」台南最艱困選區，挑戰民進黨立委王定宇，各界驚嘆。媒體人黃暐瀚憶當年私下得知洪身體狀況，想起在罹癌又面對黨內無情「換柱」處境，嬌小的「柱柱姊」的咬牙硬撐不喊苦，如今又為黨挺身而出，不禁哽咽。

黃暐瀚在政論節目《新聞深喉嚨》表示，時任黨主席的洪秀柱，4年前在參選總統時被爆出身體不好，他開記者會承認自己得過癌症。自己應比很多人更早知道，洪的身體出狀況，有天在國民黨中央，趁著在地下室四下無人，這才向洪求證。

黃暐瀚回憶道，當時一聽洪秀柱說完，身高懸殊的兩人抱在一起，但沒流下眼淚。縱然知道身體狀況，洪仍當立法院副院長，而當時的院長正是王金平，沒有大案子或記者時，都是由洪出馬。洪每天一大早起床，除了必須去弄頭髮讓自己儀表好些，還要趕去醫院打針，然後再去立法院撐著。

馬英九時任總統候選人，有一回在圓山有場婦女大會，洪秀柱當主持人，他全程2個小時站完後，全身冒冷汗。黃暐瀚感嘆：「這就是柱柱姊啊！」更心疼道，4年前他被換下來後，其實很多事情他都吞下來了，可是現在國民黨又需要他了！黃直言，台北市長柯文哲可能在找「原子彈」，但如今一顆意想不到的原子彈，已掉在台南，這不僅大大幫了高雄市長韓國瑜，也令國民黨「大老」們汗顏。

(中時電子報)