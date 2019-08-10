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高雄市長韓國瑜將在中央黨部11樓設北部競選辦公室，擔任北辦副執行長的立委許淑華，日前率員首度場勘。但黨部11樓遭許多人認為是「敗選之地」、風水不好，對此，許淑華對表示，她不懂風水，選辦內部格局會因實際需要略作調整，加大公共區域。而網友表示，過去國民黨在高雄市長選戰，都沒有贏過，那高雄不更應該是敗選之地？可韓國瑜卻能在高雄翻盤，扭轉劣勢，所以應是「福人居福地；福地福人居。」

韓國瑜北部競選辦公室日前曝光，位在國民黨中央黨部11樓，約160坪空間可以使用。2008年馬英九競選時以這裡做後援會辦公室，2015前主席洪秀柱做為大選競選辦公室，“換柱”之後的朱立倫做為後援會辦公室，去年台北市長選舉丁守中同樣以此成當成競選辦。算一算這辦公室的選舉戰績為一勝兩敗。

對此，許淑華表示，她不懂風水，選辦內部格局會因實際需要略作調整，加大公共區域。而網友也認為，「韓國瑜在高雄選市長是最壞的地方，因為國民黨沒贏過，最後還不是翻盤」、「龍穴也不是什麼人都擔當得起的。韓國瑜一直就是衝破困境的人，不覺得這地點跟他的氣場很合」、「福地福人居」、「韓軍前進，氣勢如虹，全黨一心，馬到成功」！

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(中時電子報)