3年前以美國國旗陳抗事件而聲名大噪的凱普尼克(Colin Kaepernick)，至今仍無球可打，他本周在推特上寫著「889天沒工作了」。好消息是美國總統川普( Donald Trump)終於決定停戰，「我樂見他(凱普尼克)重回球場，只要他還能打的話。我認識很多球團老闆，我明白他們為了贏球不會計較這些。」

這場「國旗戰」始於2016年8月，舊金山49人隊四分衛凱普尼克拒絕在國歌演奏時肅立，獲得廣大迴響，當時總統還是歐巴馬(Barack Obama)，不過身為參選人的川普很快槓上凱普尼克。川普當選之後宣稱要發揮影響力讓凱普尼克沒工作，而且也真的做到了，球團老闆都不想再接手這個麻煩人物。

陳抗是值得的，凱普尼克名利雙收，贏得新聞版面與廣告代言，成為美國黑人民權的燈塔。川普曾經放話「任何不乖乖唱國歌的球員都要被開除」，如今國旗陳抗退燒，NFL收視戶回流，川普表明願意休戰，即使凱普尼克回歸後繼續陳抗，川普也不在乎了。「只要他有本事打球就可以，我只希望球團老闆不要為了炒新聞才雇用他。」

凱普尼克控訴NFL以政治理由害他沒工作，但以戰力來說，他在陳抗之前就已滑落到32隊四分衛的後段班，而且對薪資很計較。現在兩年多沒站上職業賽場，美媒認為他要重返NFL的難度太高，建議他乾脆考慮次一級的聯盟XFL。

(中時電子報)