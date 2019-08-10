高雄第5選區（三民區及苓雅8里）競爭激烈，國民黨市議員黃柏霖挑戰在地實力堅強的民進黨立委李昆澤。根據「未來事件交易所」情資顯示，原本7月份兩人呈現五五波情勢，但8月初黃柏霖市場價格從$48攀升至$58，李昆澤則從$48些微下滑至$46，顯現最近緊跟市長韓國瑜、勤跑行程的黃柏霖成功拉抬聲勢，實力不容小覷。

李昆澤為總統府祕書長陳菊的外甥，曾任國大代表，擔任過三屆立法委員，自2004年投入高雄市立委選舉，2012年擊敗時任立委侯彩鳳後就在三民區深耕，2018年高雄市長選舉時，李昆澤曾任陳其邁競選辦公室發言人，在地實力雄厚。

黃柏霖出身政治家族，祖父黃正忠曾在50、60年代擔任高雄市議會議員，叔叔為前議長黃啟川，嬸嬸是前立委侯彩鳳。2018年高雄市議員選舉成績亮眼，拿下選區第一高票，展現在地強大實力。黃柏霖對市政議題多所關注，時常替黨團發聲，近來更是政論節目常客，也順勢推升個人聲勢及知名度。

距離2020大選還有半年，但情勢浮動變化大，實力相近的兩人都積極以對，不敢鬆懈。

(中時 )