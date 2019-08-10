立委參選人朱哲成。（巫靜婷攝）

立委參選人朱英濠。（翻攝自朱英濠臉書）

2020立委選舉進逼，苗栗縣第一選區目前共有3名人選浮出檯面，除了獲國民黨提名的立委老將陳超明，還有行政院中部辦公室副執行長吳宜臻的子弟兵朱哲成，以及生態旅遊作家朱英濠接連宣布參選，至於民進黨人選至今仍混沌不明。

從歷年得票率分析，藍營在海線占有優勢，但近期雙朱頻打空戰增加網路聲量，一舉敲碎西線無戰事美夢，現任立委陳超明曾擔任縣議員、省議員及3屆立委，從政資歷超過20年，地方實力雄厚，近期在各大場合總能看見他辛勤拉票的身影，縣長徐耀昌也不吝催票助選。

以無黨籍身分參選的朱哲成曾參與多場公民及社會運動，2014年起投入政治工作，歷任吳宜臻國會助理、行政院中辦副執行長室祕書等職務，協助打選戰頗有經驗，但自己出來選卻是頭一次，近期在台北市長柯文哲訪苗行程頻亮相，外界好奇他是否會加入民眾黨爭取提名，朱始終語帶保留，未正面回應。

同樣擁柯的無黨籍參選人朱英濠頂著公共事務研究所碩士學歷，常在社團發表再造苗栗的政見，但選民普遍對於他略感陌生，地方耕耘的深度是最大考驗。此外，綠營人選至今尚未確定，外界認為曾任三義鄉代、現任縣議員的羅貴星、去年挑戰縣長失利的徐定禎、縣黨部主委杜文卿皆可能受徵召披上綠袍再戰海線。

(中時 )