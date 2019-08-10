2019.08.09新聞深喉嚨 柱柱姊VS.王定宇 逆襲台南鐵綠區拚綠地翻轉？

國民黨前主席洪秀柱4年前慘遭「換柱」，如今卻為幫黨內年輕人開疆闢土，震撼投入台南最艱困選區，挑戰民進黨立委王定宇。前台北市副市長、立委候選人李永萍直言，洪秀柱與前立法院長王金平成最大對比！怒嗆王4年前就跟現在一模一樣，不敢大方爭取，卻暗地策動換柱，如今又想搗亂韓國瑜選情，有種敢回老家高雄選嗎？

李永萍在政論節目《新聞深喉嚨》表示，洪秀柱當年被換掉時，口中說的是：「黨可以不要我，可是我不會背棄黨！」現在洪秀柱的挺身為何重要？因為王金平就是「對照組」！李痛批，王到底在幹什麼？從初選就一直在那抱怨，對初選規則不滿不參加初選，不參加初選人家問是否脫黨，也不講！問是否回來支持黨提名人，又不講！又一直在連署、在講東講西、酸東酸西，令人不耐。

李永萍進一步指出，最有資格對黨抱怨的人，就是洪秀柱。當年洪完全依據黨內規則，順理成章出線；且洪也直說並不是自己多想選，而是盼「拋磚引玉」，結果「玉」非但不出來，王金平身為最想換柱的人之一，直到登記那天卻「重施故技」，不來登記又在洪出線後東搞西搞、暗地裡放一堆風聲，就是希望洪被換。

話說至此，李永萍直言：「過了4年之後，還要再來一次嗎？」洪秀柱這次挺身而出，就是明明白白對王金平說，台南我毫無淵源、台南綠到不行、我身體不好、我年紀不小，但我深愛國民黨所以我敢選！你王金平若真愛國民黨，那你敢回你老家高雄選嗎？你為什麼不能選？

(中時電子報)