豐饌的「雲豆松子蛋黃酥」以27層的絲稠酥皮包覆清甜松子豆沙和鹹香蛋黃，入口滿是幸福滋味。（馮惠宜攝）

豐饌易地重生，不賣魚翅，而是把昔日店內的經典點心再發揚光大延續下去。（馮惠宜攝）

豐饌的「雲豆松子蛋黃酥」以27層的絲稠酥皮包覆清甜松子豆沙和鹹香蛋黃，入口滿是幸福滋味。（馮惠宜攝）

白鳳豆梅子酥，也是昔日豐饌受歡迎的飯後甜點，日式小月餅綿密交雜梅香的微酸微甜滋味，令人愛不釋口。（馮惠宜攝）

台中老字號的魚翅名店「豐饌」因地主收回結束營業，店東三年前在西區精誠路重起爐灶延續以「豐饌」為名，只是不再賣魚翅了，主打一球包覆滿漢全席的蛋黃酥，這一味可是昔日豐饌老饕們飯後必點甜點，每到中秋成為饋贈親友的好禮，如今魚翅樓轉型賣伴手禮除滿足昔日的主顧客，也讓經典美味得以延續。

豐饌的蛋黃酥可是許多老饕們津津樂道的好滋味，其實它的正確名稱是「雲豆松子蛋黃酥」，能夠成就一顆皮酥餡香的蛋黃酥，主要是用料講究，酥皮用的是進口無水奶油，而非人工氫油或豬油，就連蛋黃都是精選屏東紅土鴨蛋醃足40天的生鮮鹹蛋黃，而非已處理的鹹水蛋黃，吃起來除了鴨蛋的鹹香別有泥土的芬芳。

而豆餡用的是白雲豆、紅雲豆混合的烏豆沙（烏豆沙）加上松子，綿密中以松子增添口感和香氣。

另一款白鳳豆梅子酥，也是昔日豐饌受歡迎的飯後甜點，用的是傳統酥皮包覆加入烏梅汁調味的白鳳豆餡，餡心則是以水里Ｑ梅去核製成的梅子果凍，酥皮上再灑上梅粉，微酸微甜，完美呈現日式小月餅綿密交雜梅香的滋味。

明星商品還有2017年獲台中市十大伴手禮的「蜜蕾酥」，這款點心可以說鳳梨酥和堅果塔的再進化版，外層是奶香酥鬆的沙布蕾餅皮，而內層則是台灣百花蜜加入奶油、核桃、夏威夷果一起拌炒成焦糖內餡，一口咬下酥鬆奶香夾著香脆堅果，口感層次豐富。

店名：豐饌

地址：台中市西區精誠路386號

電話：04-247218888

營業時間：10：00～21：00，周二公休

價格：雲豆松子蛋黃酥8入禮盒508元

(中時 )