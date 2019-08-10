國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜因黨內瀕臨分裂，外傳聲勢逐漸走下坡。恐有人醞釀重演「換柱」事件。對此，前國民黨主席洪秀柱今天表示，「陣前換將絕對不可能」，若還要像當年「換柱」一樣「換韓」，「國民黨可以打包了」。

洪秀柱今在臉書發文表態將投入台南立委選舉。她不會有任何的怨言、也不會有任何懸念，不管黨要不要我，「秀柱永遠都不會放棄黨」。這是四年前的承諾，至今此心仍不變。她說，盼自己這把老骨頭的出征，能為國民黨年輕人開疆闢土。台南選情縱然艱困，她認為「無所畏懼」。

而對於韓國瑜近日聲勢略有下滑現象。恐將重演「換柱」事件，洪秀柱9號受訪時表示，她認為「不可能」，「若還要像當年換柱一樣換韓，國民黨就可以打包、將會崩盤了」。她解釋，上一次「換柱」後也沒有很好的成績，有了上一次的教訓，「陣前換將不可能」。

對於黨內有同志可能有脫黨參選可能。她表示，對於國民黨目前的態勢、氛圍很憂慮，「一定要趕快整合」。

(中時電子報)