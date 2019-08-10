將到勇士跟「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生聯手的前籃網明星後衛羅素，10日接受《HoopsHype》專訪表示，「老實講這就像打電動，我們有3人能在高位投三分球，這對球迷來說會很棒，三分球在這個年代比兩分球更具價值！」

「對很多球員和球隊來說，今年夏天是個令人興奮的休兵期，我只是其中一個試圖找到可以稱作為家的球員，」羅素說，「勇士已經連5年闖進總冠軍賽，也總能贏球，這就是我職業生涯想要加入的地方，我準備好讓這個輪子轉動了。」

羅素強調自己跟勇士總教練科爾還沒真正溝通，也沒討論過如何使用他的天賦，但他相信科爾可以激發自己最好的一面，且能扮演好自己角色，「我真的很興奮，這就是聯盟的意義所在，也就是出現機會，科爾會讓我做最擅長的事情。」

由於「浪花弟」克雷湯普生至少要到明年全明星周末過後，才有可能宣告傷癒復出，羅素在新球季一開始，勢必跟柯瑞共同扛下後場重責，「我只是一個球員，假如我的手裡有球，我就持球進攻，如果沒球，我會試著藉由跑位找出機會的。」

(中時電子報)