北韓今日凌晨再朝東海發射2枚不明飛行物體，美官員稱疑似是短程飛彈，成為本周以來第3起，平壤多次發射飛彈已經威脅到鄰國安全，且違反聯合國安理會相關決議，不過美國總統川普對此卻未多所譴責，9日更讚美收到來自金正恩「美麗」的信，暗示可能再和金正恩舉行一次會談，同時卻大酸南韓付給美國的保護費不夠多。

美國總統川普9日表示收到來自金正恩「非常美麗」的信，他說金正恩明確點出不滿美韓聯合軍演，同時暗示可能再與金正恩舉行一次會談。

韓聯社報導，平壤今日凌晨於咸鏡南道咸興地區再朝東部海域發射2枚不明飛行器，匿名美國官員指出，今天發射的飛行器類似於平壤先前發射的短程飛彈。值得注意的是，這已是川普與金正恩6月底在板門店南北韓非軍事區會面以來，平壤第5度朝外海發射短程飛彈，除了今天凌晨，北韓分別於7月25日、31日、8月2日、6日都發射飛彈，據信此舉是為了抗議即將於11日登場、為期兩周的美韓聯合軍演。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，儘管金正恩頻繁射彈，川普對此卻未加以撻伐，甚至淡化北韓違反聯合國安理會決議的行為。川普9日表示，前一日收到來自金正恩「美麗」的信，他稱這封長達3頁的信「非常正面」，指出金正恩在信中明確點出非常不滿美韓聯合軍演。

川普接著淡化平壤在17天內頻繁射彈的行為，他說，「目前沒有看到核子測試，這些飛彈試射都是短程的，不是彈道飛彈試射，也不是長程飛彈。」他更暗示可能再與金正恩舉行一次會談。

川普對北韓態度溫和，近幾個月對南韓的態度卻越趨強硬，7日他對南韓開譙，稱美國已經保護南韓82年，美國卻什麼都沒拿到，他說兩方已經達成協議，南韓同意為美國協助防禦北韓支付更多費用，且雙方也同意未來會支付更多。

...Talks have begun to further increase payments to the United States. South Korea is a very wealthy nation that now feels an obligation to contribute to the military defense provided by the United States of America. The relationship between the two countries is a very good one! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2019

此外，2名美官員透露，川普近幾個月來對南韓不友好的態度持續增加，一部分原因也在於北韓愈來愈挑釁的行為，川普認為首爾作為抑制平壤的角色，實際上卻沒有多大貢獻。報導指出，川普淡化北韓射彈行為、不斷對南韓施壓提升保護費，以及持續批評南韓的作為，分析師擔憂平壤已成功挑起華府與首爾之間的矛盾。

(中時電子報)