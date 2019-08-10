大陸外交部副部長樂玉成表示，中日和則兩利、合則兩利，對抗不符合雙方利益。雙方不應相互較量，而要相互照亮，共同發光發熱，爲動盪不定的世界注入更多穩定性和正能量。

據大陸外交部網站消息，2019年8月8日至9日，大陸外交部副部長樂玉成訪問日本期間，在東京分別會見日本外相河野太郎、國家安全保障局長谷內正太郎、自民黨幹事長二階俊博和前首相福田康夫，並同日本知名專家學者座談。

樂玉成在上述活動結束後應詢對記者表示，當今世界正處於百年未有之大變局，既面臨重要發展機遇，同時不確定、不穩定性仍很突出。陸日兩國作爲世界第二、第三大經濟體，需要進一步加強合作，共同應對挑戰。

樂玉成表示，陸日邦交正常化40多年來的風雨歷程表明，陸日和則兩利、合則兩利，對抗不符合雙方利益。雙方不應相互較量，而要相互照亮，共同發光發熱，爲動盪不定的世界注入更多穩定性和正能量。

樂玉成表示，陸日領導人在大阪成功會晤並就構建契合新時代要求的陸日關係達成十點重要共識，爲下步兩國關係發展指明瞭方向。當前，陸日兩國經貿合作不斷擴大，利益交融日益加深，人文交流更加活躍，兩國關係面臨重要發展機遇。陸方願同日方一道積極落實兩國領導人共識，增進互信，促進合作，管控分歧，防範風險，推動兩國關係不斷邁上新台階。

(旺報 )