民視當家花旦方馨，在多部本土劇有著戲分吃重的角色，不過近一年來卻在八點檔銷聲匿跡，原因曝光原來是跨足音樂劇，為了勤於排練暫時脫離舒適圈，不過首度挑戰音樂劇也碰到撞牆期，讓她坦言一度想要放棄。

方馨首次跨足音樂劇，詮釋清朝泉州歌伎來台奮鬥史，以及自美返台重振家族風光的現代女子，根據《聯合報》報導，她為此推掉8點檔和所有通告邀約，只為了全心投入排練，雖然過去演過類似角色，要融入角色並不難，不過在表演方式卻頻頻卡關，排練過程常被指正聲音、肢體動作，讓她大受打擊萌生放棄念頭，直到後來修正演出，並和其他演員交流經驗之後，才再度重拾信心。

雖然在演藝圈打滾數十年，但首次開演前依舊讓方馨緊張不已，就連手都抖個不停，隨著演出後漸入佳境，這才意識到所做的努力沒有白費，此外令她難忘的在於開演前一天彩排，導演便向所有演員打氣，當下讓她立刻激動噴淚，。

(中時電子報)