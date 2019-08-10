泰國一名女子日前上當地媒體《khaosod》接受訪問，講述自己賣淫10年的黑暗生活，她說，年輕時遇到一個吃軟飯的渣男，讓她10年來約接客3萬人，一天最多接客10人，直到遇見現任丈夫，人生才有了轉變，希望年輕引以為戒，勿荒廢10年歲月。

女子坦言十年賣淫生活，在遇到現任丈夫後畫下句話，希望自己的經歷能讓年輕人引以為戒。（圖／翻攝自《khaosod》）

這名泰國短髮女子，用黑紗遮住半張臉上節目，只有特寫鏡頭才看得見臉龐，她向主持人道出自己的身世說，她與大部分人一樣，在一般家庭長大，生活並不匱乏，但20歲之後變得不愛上學，常到夜店玩樂，還翹家與男友同居。

後來男友無業在家，為了養男友，就下海出賣肉體，10年來總共接客約3萬人，平均每天要和6、7人發生性關係，節日假期一天接客近60人，賣淫期間還染上毒癮，直到遇見現任丈夫，人生才有了轉變。

她表示，遇見丈夫後，決心不再賣淫展開新生活，現在已經過得很幸福，之所以願意上節目述說自己過去的荒唐生活，主要希望年輕人引以為戒。

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(中時電子報)