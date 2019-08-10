桃園市長鄭文燦在日本出差，不過由於出訪的時間，正值颱風「利奇馬」（Lekima）襲台，來不及自日歸國，卻沒受到什麼批評。反觀，高雄市長韓國瑜只要一有疏失，民進黨就群起攻之，不殺到見骨不罷休。對此，前國民黨立委孫大千譏諷，蘇貞昌「像月亮，初一十五不一樣」，既然對韓國瑜這麼高標準，那希望不要遇到鄭文燦就轉彎了。

孫大千於臉書發文表示，蘇貞昌「像月亮，初一十五不一樣」。請蘇貞昌用要求韓國瑜的標準，回答下面幾個問題：

第一，桃園市現在到底有沒有市長？

第二，鄭文燦總共已經神隠了多久呢？

第三，明明就是颱風季節，鄭文燦可以拋下桃園市民，跑到日本去深度考察嗎？

第四，鄭文燦如果要「全力」拼市政，怎麼還有「餘力」出國考察呢？

第五，鄭文燦人在日本，副市長真的有能力可以完成所有的防颱工作嗎？

孫大千希望，蘇貞昌「酸度爆表」的批判風格，不會因為遇到自己人就轉彎了！

(中時電子報)