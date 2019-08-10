桃園市長鄭文燦在日本出差，不過由於出訪的時間，正值颱風「利奇馬」（Lekima）襲台，來不及自日歸國，卻沒受到什麼批評。反觀，高雄市長韓國瑜只要一有疏失，民進黨就群起攻之，不殺到見骨不罷休。對此，前國民黨立委孫大千譏諷，蘇貞昌「像月亮，初一十五不一樣」，既然對韓國瑜這麼高標準，那希望不要遇到鄭文燦就轉彎了。
孫大千於臉書發文表示，蘇貞昌「像月亮，初一十五不一樣」。請蘇貞昌用要求韓國瑜的標準，回答下面幾個問題：
第一，桃園市現在到底有沒有市長？
第二，鄭文燦總共已經神隠了多久呢？
第三，明明就是颱風季節，鄭文燦可以拋下桃園市民，跑到日本去深度考察嗎？
第四，鄭文燦如果要「全力」拼市政，怎麼還有「餘力」出國考察呢？
第五，鄭文燦人在日本，副市長真的有能力可以完成所有的防颱工作嗎？
孫大千希望，蘇貞昌「酸度爆表」的批判風格，不會因為遇到自己人就轉彎了！
文章來源：孫大千臉書
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。