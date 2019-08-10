獨行俠老闆庫班真的具有立場可以幫「甜瓜」安森尼講話嗎？庫班10日公開替甜瓜大聲喊冤，強調甜瓜應該出現在美國男籃征戰男籃世界盃的大名單之中，他更相當不滿美國男籃總管柯蘭吉洛所謂的「分心說」，甚至徹底嘲諷了對方。

會讓庫班如此不滿美國男籃，主因出在柯蘭吉洛先前放話擔心安森尼的加入，不僅會讓整個團隊失和，也可能製造分心結局，庫班說：「美國男籃擁有全宇宙最好的教練執教，怎麼可能會讓球隊分心呢？」擺明刻意嘲諷美國男籃高層。

「我現在談的可是安森尼，我必須幫他說話，美國男籃絕對沒有理由不讓他加入，」庫班說，「只要安森尼沒說他要先發，只要他沒講過他要多打，且願意自己贏取上場時間，他絕對應該入選，畢竟他過去投入了時間，也有貢獻。」

庫班指出，這支美國男籃即將面對的國際賽只是世界盃，而非奧運，況且僅剩幾周時間，想要培養什麼未來之星，根本是不可能的，「這時候你們應該想要一個經歷過這些，更能幫助你們贏球的球員才對，安森尼很清楚他該做些什麼。」

只是庫班此時幫安森尼說話，難免給予外界有點啼笑皆非的感覺，畢竟庫班擁有自己的球隊，既然他這麼想要幫助甜瓜，為何不讓獨行俠開給甜瓜合約呢？只能說有錢人就是有錢人，反正千錯萬錯都是別人的錯，他只需喊一喊就夠了！

(中時電子報)