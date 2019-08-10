警車一到急診室洪父即抱著兒子衝入急診室。（馮惠宜翻攝）

台中中1歲洪姓小男童，8月4日凌晨被家人發現發燒且身體出現抽蓄症狀，心急的父親奔出家門想帶兒子就醫，巧遇接獲民眾報案前往處理違規停車的警車經過，洪父急攔警車，員警得知狀況危急，立即請洪父上車飛車趕往醫院，把原本10分鐘的路程縮短為2分鐘，得知小男童送醫後狀況穩定，也讓員警也鬆了一口氣。

台中市政府警察局第三分局勤工派出所員警，8月4日凌晨約1時許接獲民眾報案前往處理違規停車途中，行經南區福田路時，員警見1名男子抱著孩童，衝向巡邏車同時舉起左手示意停車。男子著急地向員警說：「拜託救我兒子！」原來洪男剛於家中發現孩子發燒，準備要替其貼退熱貼時，卻發現兒子突然眼神呆滯身體抽蓄，急得衝出門帶兒子就醫。

洪父正打算通知救護車時，就見到不遠處閃爍的巡邏車警示燈，才會攔警車請求幫忙，員警見事態緊急，二話不說請洪男立刻上車，警車一路鳴笛在夜色中奔馳，讓原本10分鐘的路程縮短至2分鐘即抵達醫院。

洪男抱著小男童衝入急診室，經過醫生的診治，小男童的狀況終於穩定下來，夫妻2人感動地握住員警的手，萬分感激員警的即時救援，若非幸運遇到巡邏員警，火速協助將孩子送醫，真不知道會發生什麼危險。

(中時 )