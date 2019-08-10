因應台北東區商圈客層屬性喜好，並為提高生產作業與服務流程，主攻麵、飯與餃子的中式庶民美食連鎖餐廳〈麻膳堂〉，7月起全面改裝位在台北市光復南路280巷、臨捷運國父紀念館2號出口的光復店，如今該門市已改裝完成並重新營業，除客人點菜較過去更為速捷方便、菜單亦重新設計，且推出了炸物新菜。
〈麻膳堂〉光復店最明顯的改變是，隨著裝潢設計大變身，過去的中式麵館、飯店已手蛻變為帶點現代居家風格的「Cafe」，同時臨人行步道一側亦全面改為透明玻璃落地門，氛圍更輕鬆寫意，為日後推出中式下午茶預留伏筆。
「以前是工業風，現在風格較接近Cafe」，〈麻膳堂〉總經理徐安昇表示，他觀察到愈來愈多現代人「不耐獨處」，所以他希望藉由改變店裝讓客人等餐時不會覺得無聊。而店裝以木製短櫃和吊櫃取代石材和玻璃，並以綠色植物點綴裝飾，也讓店面更有溫度。
在外食餐飲市場中，〈麻膳堂〉是一個「獨特的存在」，因為它就是個連鎖經營的中式簡餐廳，菜單結構很簡單，除了麵、飯外就只有餃子，所以嚴格說來，它就是一家「麵館」與「飯堂」。但這樣的業態卻以接近西式簡餐廳的裝潢傳遞服務體驗，市場不易找到第二個類似品牌，所以自2010年成立至今已成功展店11家，2018年所以門店營收加總接近2.2億元。
〈麻膳堂〉有11家店，徐安昇卻決定先改裝光復店，原因之一是該店的折舊攤提已認列完畢且又與房東續了約，另外一個原因是徐安昇希望讓店面更「接地氣」、更有時尚感。
台北市忠孝東路大陸大樓後方、臨捷運國父紀念館站2號出口的商圈，這些年來已逐漸自成一格的發展為「美食聚落」，而從光復南路240巷起一路往仁愛路方向走，在僑安停車場建成後，綠意盎然的人行步道更洋溢著一股異國風情。也就是因為如此，〈麻膳堂〉光復店這次改裝，將臨街的一側全部改成玻璃落地門，天氣不那麼炎熱的季節，這些落地玻璃門全部可以打開，置身其中的客人可以「看與被看」，情境況味有點像在巴黎香榭里舍的Brasserie或Cafe般輕鬆自在。
過去的〈麻膳堂〉是採Full Service，客人入座等餐，服務人員送餐到桌上。但光復店改裝後卻改成客人在櫃檯點餐、結帳，然後自取餐具並找座位，餐點做好後則去櫃檯取餐，有點「自助式」。徐安昇說，服務流程改變一來可節省人力，二來可加速生產與服務作業效率，更重要的是客人感覺更自在，畢竟吃麵、飯或餃子，「不必那麼正式」。
來到換裝後的〈麻膳堂〉光復店，點餐時目光很難不被西餐廳中開放式廚房才會有的保溫燈吸引，這些保溫燈是用來維持「炸物」溫度而設，這些可以搭配麵、飯享用，增加食趣與飽足感的炸物有：〈芝麻海鮮卷〉、〈韭菜鮮蝦三角〉、〈黃金鯛魚排〉、〈唐揚雞塊〉與〈三絲春捲〉，每個價位38元或58元，內餡豐富飽滿、表皮酥脆，「賺燒呷」、口感和風味俱優。
在〈麻膳堂〉享用麵食，都是以類似「定食」的型式供餐，除了主要麵食外，隨麵並會附上各種醃漬小菜或食材，將這些小菜或食材加入麵中一起吃食，更增風味與口感，此一特殊的搭配組合，不只豐富了菜色，也讓〈麻膳堂〉迎來了一群死忠的鐵粉。所以這回光復店改裝，此一加值服務仍繼續維持。
(工商 )
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