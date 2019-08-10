〈麻膳堂〉光復店經過改裝後，室內陳設已擺脫中式麵館或飯堂印象，而像西式的Cafe。（圖／姚舜）

〈麻膳堂〉光復店改裝後，點餐流程與結帳方式亦改變，客人在櫃檯點餐後再自取餐具找座位。（圖／姚舜）

因應台北東區商圈客層屬性喜好，並為提高生產作業與服務流程，主攻麵、飯與餃子的中式庶民美食連鎖餐廳〈麻膳堂〉，7月起全面改裝位在台北市光復南路280巷、臨捷運國父紀念館2號出口的光復店，如今該門市已改裝完成並重新營業，除客人點菜較過去更為速捷方便、菜單亦重新設計，且推出了炸物新菜。

〈麻膳堂〉光復店最明顯的改變是，隨著裝潢設計大變身，過去的中式麵館、飯店已手蛻變為帶點現代居家風格的「Cafe」，同時臨人行步道一側亦全面改為透明玻璃落地門，氛圍更輕鬆寫意，為日後推出中式下午茶預留伏筆。

〈麻膳堂〉光復店改裝後，可透過大片透明玻璃落地門將陽光引入室人，客人並可欣賞街景。（圖／姚舜）

到〈麻膳堂〉光復店用餐，可先選櫃檯保溫下的各式炸物，搭配麵飯吃食。（圖／姚舜）

〈麻膳堂〉的〈麻辣牛肉麵〉套餐，會附上凍豆腐、滷蘿蔔、菜脯與酸菜等，讓客人當配料佐食。（圖／姚舜）

「以前是工業風，現在風格較接近Cafe」，〈麻膳堂〉總經理徐安昇表示，他觀察到愈來愈多現代人「不耐獨處」，所以他希望藉由改變店裝讓客人等餐時不會覺得無聊。而店裝以木製短櫃和吊櫃取代石材和玻璃，並以綠色植物點綴裝飾，也讓店面更有溫度。

在外食餐飲市場中，〈麻膳堂〉是一個「獨特的存在」，因為它就是個連鎖經營的中式簡餐廳，菜單結構很簡單，除了麵、飯外就只有餃子，所以嚴格說來，它就是一家「麵館」與「飯堂」。但這樣的業態卻以接近西式簡餐廳的裝潢傳遞服務體驗，市場不易找到第二個類似品牌，所以自2010年成立至今已成功展店11家，2018年所以門店營收加總接近2.2億元。

〈麻膳堂〉有11家店，徐安昇卻決定先改裝光復店，原因之一是該店的折舊攤提已認列完畢且又與房東續了約，另外一個原因是徐安昇希望讓店面更「接地氣」、更有時尚感。

〈麻膳堂〉的〈麻辣牛肉麵〉主要食材是澳洲牛腱，有特別的嚼勁。（圖／姚舜）

享用〈麻膳堂〉的〈麻辣牛肉麵〉時，把所有配菜倒入碗中，整碗麵的風味口感更加豐富。（圖／姚舜）

〈麻膳堂〉的〈蔥油拌飯〉所附的配菜有雞肉絲、蛋絲、紅蘿蔔絲、毛豆，還有酸黃瓜和辣蘿蔔乾。（圖／姚舜）

將配料倒在放冷了的〈蔥油拌麵〉上，再淋點醋，可當涼麵享用。（圖／姚舜）

台北市忠孝東路大陸大樓後方、臨捷運國父紀念館站2號出口的商圈，這些年來已逐漸自成一格的發展為「美食聚落」，而從光復南路240巷起一路往仁愛路方向走，在僑安停車場建成後，綠意盎然的人行步道更洋溢著一股異國風情。也就是因為如此，〈麻膳堂〉光復店這次改裝，將臨街的一側全部改成玻璃落地門，天氣不那麼炎熱的季節，這些落地玻璃門全部可以打開，置身其中的客人可以「看與被看」，情境況味有點像在巴黎香榭里舍的Brasserie或Cafe般輕鬆自在。

過去的〈麻膳堂〉是採Full Service，客人入座等餐，服務人員送餐到桌上。但光復店改裝後卻改成客人在櫃檯點餐、結帳，然後自取餐具並找座位，餐點做好後則去櫃檯取餐，有點「自助式」。徐安昇說，服務流程改變一來可節省人力，二來可加速生產與服務作業效率，更重要的是客人感覺更自在，畢竟吃麵、飯或餃子，「不必那麼正式」。

來到換裝後的〈麻膳堂〉光復店，點餐時目光很難不被西餐廳中開放式廚房才會有的保溫燈吸引，這些保溫燈是用來維持「炸物」溫度而設，這些可以搭配麵、飯享用，增加食趣與飽足感的炸物有：〈芝麻海鮮卷〉、〈韭菜鮮蝦三角〉、〈黃金鯛魚排〉、〈唐揚雞塊〉與〈三絲春捲〉，每個價位38元或58元，內餡豐富飽滿、表皮酥脆，「賺燒呷」、口感和風味俱優。

在〈麻膳堂〉享用麵食，都是以類似「定食」的型式供餐，除了主要麵食外，隨麵並會附上各種醃漬小菜或食材，將這些小菜或食材加入麵中一起吃食，更增風味與口感，此一特殊的搭配組合，不只豐富了菜色，也讓〈麻膳堂〉迎來了一群死忠的鐵粉。所以這回光復店改裝，此一加值服務仍繼續維持。

〈麻膳堂〉的〈鴨血大腸臭豆腐〉，食材吸飽了麻辣湯汁後味道香辣。（圖／姚舜）

〈麻膳堂〉菜單上除了麵、飯外，亦有以豬肉、韭黃和白菜為餡的〈煎餃〉。（圖／姚舜）

〈麻膳堂〉的炸物〈芝麻海鮮卷〉，剛起鍋時「賺燒吃」，非常美味。（圖／姚舜）

〈麻膳堂〉的〈蝦仁炒飯〉，每份大約有6至7尾白蝦，也是店內熱賣商品。（圖／姚舜）

內餡飽滿的〈韭菜鮮蝦三角〉，是〈麻膳堂〉才吃得到的「三魚形春捲」，每個38元。（圖／姚舜）

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