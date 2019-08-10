澳洲女將巴蒂(Ashleigh Barty)的統治只持續了8周，一場羅傑斯盃(加拿大公開賽)讓女單后座再演大風吹，捷克女將普莉絲可娃(Karolina Pliskova)棋差一著，最後由日本女將大坂直美坐回世界第1。大坂直美今年澳網後一冠未得，憑藉美網與澳網女單2連冠累積的雄厚資本重登后座。

巴蒂去年的羅傑斯盃打太好，一路挺到4強，今年卻於次輪出局，損失不少積分，被大坂直美和普莉絲可娃超車。普娃去年次輪出局，但目前積分落後大坂直美，必須要奪冠才能超越，結果她在8強落馬。大坂直美去年首輪出局，所以今年很容易守住積分，她在8強賽輸給小威廉絲(Serena Williams)，不影響她下周重回世界第1。

普娃首次登上球后是在2017年7月，只持續了8周，而且是沒有拿過大滿貫的球后。大坂直美初登球后就統治了21周，而且是成色十足的兩座大滿貫冠軍。巴蒂則是在6月法網摘冠之後一路衝上來。

(中時電子報)