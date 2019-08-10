香港因「反送中」條例修例，近幾個月來民眾上街抗議，和平示威表達對特區政府的不滿。而連鎖手搖飲料店「一芳水果茶」日前發表支持「一國兩制」後，遭網友砲轟。對此，資深媒體人彭文正發文痛批，「三小送中不是更好？」似對飲料店選邊站隊態度大感不滿。

一芳水果茶近日因香港「反送中」事件，表態站隊力挺「一國兩制」，引起網友熱議。但風波仍未顯仍未平息，昨(9日)又有幾家飲料店表態力挺「一國兩制」，包括《貢茶》，該品牌在2009年於香港建立首間海外分店，之後迅速擴張到亞洲、澳洲、北美洲等地，全球有1500間分店。在中國註冊的公司「四雲奶蓋貢茶中國」早在7日就發聲明表態，「四雲奶蓋始終堅持一個中國原則，遵守國家政策」。

此外，《CoCo都可》同日(9號)也在大陸微博發出聲明，「都可堅決服從與支持國家法規政策，其中當然包括香港地區是中華人民共和國不可分割的一部分」。

另一間著名飲料品牌《迷客夏》，於上( 7)月到上海展店，當時在其官方微信發文，內文自稱2004 年起源於「中國台灣台南」，稱承蒙全球越來越多粉絲喜愛，迄今為止，迷客夏已在中國（包括中國內地、中國香港、中國澳門和中國台灣）、新加坡等市場擁有近 240 家門店」。

而《大苑子DaYungs》8日在官方微博貼文中自我介紹，「大苑子源自中國台灣，以新鮮果茶聞名海內外。2015年在內地成立第一家店—上海日月光店。2017年，大苑子全球門店更是突破300家，大苑子一直以來都堅持只做美味且健康的茶飲。」

對於幾間大型連鎖飲料品牌接連表態，讓彭文正不太能接受。今(10日)在個人臉書PO文，「三小送中不是更好？」。

網友對此事紛紛在彭文正臉書留言。「三天後，就忘了這回事，照買，照喝，台灣人就是這麼易健忘，誰怕 ? 你看 貢茶，coco，相繼出來表演時，那個人還記得一芳 ?」、「彭P也會幽默練肖話」，但也有網友難忍怒氣，砲轟表態的飲料店「舔共水果茶台灣人拒喝，自己送終去吧」。

彭文正臉書。(圖/本報資料照，黃世麒攝)

網友在彭文正臉書留言。(圖/截自 彭文正臉書)

(中時電子報)