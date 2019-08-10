2019.08.09新聞深喉嚨 柱柱姊VS.王定宇 逆襲台南鐵綠區拚綠地翻轉？

國民黨前黨主席洪秀柱自請台南艱困選區，挑戰民進黨立委王定宇，為政壇投下震撼彈，藍營支持者一片振奮。媒體人陳揮文直言，現在國民黨不分區立委就是王金平！他不支持洪去台南立委，因為他主張不分區第一名該讓給洪，且洪更足以勝任立法院長。

陳揮文在政論節目《新聞深喉嚨》表示，目前不分區34個名額都提滿的只有國民黨跟民進黨，台北市長柯文哲新創立的「台灣民眾黨」，說要提滿不分區，簡直是「狂言」。因為連藍綠兩黨不分區20名之後的人，他都要上網查才能稍微認識。

話鋒一轉，陳揮文直言：「我反對柱柱姊去台南選！」更激動道：「現在國民黨的不分區第一名叫王金平！那你覺得王金平列不分區第一名比較好，還是柱柱姊比較好？答案很簡單嘛！」指出若洪秀柱出征台南，不僅太辛苦、太綠太難選，且王定宇的風度不能跟郭國文比，實在不忍洪這樣。

不僅如此，陳揮文指出，現在的不分區立委名單，有派系的、有交換的，「江湖傳說」更有「斗內」的（Donate，指贊助、捐獻）；不分區立委形同黨的招牌，洪秀柱若當國民黨不分區第一名，讓洪擔任國會龍頭帶領黨，還能全台跑透透輔選，政治能量不僅限於台南。

(中時電子報)