恆春民謠進鄉團繼去年獲邀至美國芝加哥演出後，今年又到日本山形市演出，說是台灣之光一點也不為過。進鄉團主要成員有88歲的陳英（中）、82歲的高李正姬（右二）、68歲的董月滿（右一）、67歲的黃淑瑛（左二）、60歲的趙振英（左一）和18歲的趙芳秀。（謝佳潾攝）

10餘年前恆春民謠在打狗亂歌團長嚴詠能的協助下，不僅走出恆春半島也孕育出「恆春民謠進鄉團」的雛型，而近年小至18歲、大至88歲的6名團員除在全台各地發光發熱更走進國際，繼去年獲邀至美國芝加哥演出後，今年又到日本山形市演出，說是台灣之光一點也不為過。

恆春民謠進鄉團的主要成員有88歲的陳英、82歲的高李正姬、68歲的董月滿、67歲的黃淑瑛、60歲的趙振英和18歲的趙芳秀，他們年齡差距大，但對恆春民謠、月琴的熱愛零差別，當中從農一輩子的陳英更因彈月琴而走出恆春走進國際，她首次出國就是表演，為此還特地買新鞋、穿新衣。

擔任進鄉團導遊角色的趙振英指出，恆春民謠進鄉團其實不是專業團隊，團員都有自己的工作、身分，但大家對推廣恆春民謠的決心很一致，去年獲芝加哥同鄉會邀請、但旅費可能要自費時，大家仍毫無猶豫一口答應，為的只是讓恆春民謠被看見，自己也能吸收其他地方歌謠的優點。

她說，從台灣走到國際，恆春民謠進鄉團不僅是推廣民謠、月琴，更是展現一種人生態度，今年獲邀至山形市結合花笠祭演出時，日人無不驚艷8旬傳藝師對文化的付出，場場都給予最高的肯定與讚賞。

她感性地說，進香團真的不專業，而走出國際不是不害怕，是因為一路都有人給予力量。黃淑瑛也說，從台灣到芝加哥再到山形市，他們不是偶像，但都受到高規格的接待，真的很感動。

(中時 )