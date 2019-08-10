鴻海集團創辦人郭台銘在國民黨初選落敗，但外界仍揣測分析郭尚未放棄參選，讓不少國民黨支持者憂心。對此，前國民黨立委蔡正元表示，美國總統出選和大選，儘管選前雙方殺到見骨，但最後都會得到祝福，展現民主風範。反觀某人，在國民黨初選後，卻是看不出來什麼民主風範，反正有錢就是大爺，那需要什麼民主風範！

蔡正元於臉書發文表示，美國總統當選人經常在第一時間，接到落選人的祝賀電話，儘管選前雙方鬥得你死我活。美國政黨初選勝選人，也習慣在第一時間獲得敗選人的祝福，儘管選前參選人爭得斯文不存。

蔡正元再表示，台灣任何政權，都是美國的扈從政權，卻只學到美國那些狗皮倒灶的事，沒學到基本的民主風範。值得讚揚的是陳其邁，選輸韓國瑜時，立刻祝福韓國瑜當選，這是陳其邁個人的民主風範，其他民進黨徒卻完全不適用。至於國民黨初選，周錫瑋、朱立倫、張亞中也都維持很好的民主風範，祝福韓國瑜。

但唯有一個例外，蔡正元並沒點名是誰，只見蔡意有所指表示，當然還有一個看不出來什麼民主風範，反正有錢就是大爺，那需要什麼民主風範！

(中時電子報)