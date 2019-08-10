湖北省神農架林群沈紹平副區長為記者們進行精彩的簡報。（王雅芬／攝）

神農架林區，餐桌上見到一道特別的菜，芫荷，外表像蒜苗，吃起來像生薑，是生長在南方高山上的一種食物，只有在八九月份的時候才能吃到它，藥用價值尚不明確，有待科學考證。（王雅芬／攝）

2019兩岸媒體荊楚行「走進神農架 探秘金絲猴」活動，10日上午在神農架林區舉行。（王雅芬／攝）

處於北緯31°神秘緯線上的神農架，神聖神奇神秘，舉世矚目有中華民族「華中之腎、華中之肺、華中水塔」的美譽，同時也是全球中緯度地區保存最為完好的原始林區，這裡不只記者獨家報導題材的好地方，更是旅人的詩及遠方。

2019兩岸媒體荊楚行「走進神農架 探秘金絲猴」活動，由湖北省台辦伍洋處長帶隊，歷經10幾個小時的長途車程之後，10日上午在神農架林區舉行座談會。議程由神農架林區宣傳部長饒紅梅主持，並由沈紹平副區長為記者們進行精彩的簡報，全程不看稿的細數神農架林區的過去、現在與未來的特色與發展，眼神中充滿對神農架的熱愛。

沈副區長表示：神農架林區是大陸第一個獲得聯合國教科文組織人與生物圈保護區網成員、世界地質公園、世界自然遺產品牌的「三冠王」，是全球生物多樣性保護永久示範基地。地球秘境國寶金絲猴、大熊貓的樂園，靈異動物和許多「白化」動物的棲息在神農架，地方流傳很多怪異現象，神秘的野人傳說時有所聞。神農架因炎帝神農氏在此搭架採藥而得名，位於鄂西北部，1970年建制，直屬湖北省管轄，是大陸唯一以「林區」命名的行政區，全區面積3253平方公里，物種豐富號稱中國第四紀冰川時代的諾亞方舟。

湖北神農架，一個比仙境還仙境的地方，稀有野生草藥、藥材眾多，加上清新的空氣是都市裡萬金也買不到的珍品，極適合發展大健康產業。此外，此地環境對於人體健康有三大功能：肺（森林覆蓋率91.1％，最佳深呼吸小城）、腎（水源、水質優）免疫系統功能（生物多樣性且無污染），雖然必須經過長距離蜿蜒的車程，方能入寶山親探藍面仰鼻、身披金色長毛、動作擬人化的國寶級金絲猴，嚐嚐無污染的野菜，徜徉慢城，一切辛苦的汗都在目睹傳說中的繆思後化為感到的淚。

(中時 )