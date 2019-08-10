身為當今聯盟頂級球星之一，里歐納德怎樣大耍特權，也沒人敢抗議！《The Athletic》記者賈巴利楊爆料，里歐納德的好友卡斯特伯里即將出任快艇助理教練，畢竟過去無論里歐納德在馬刺或暴龍效力，卡斯特伯里都在隊中找到工作。

仗著自己是里歐納德高中與大學時期的隊友，就算卡斯特伯里並未具備太多相關經驗，卻在里歐納德效力馬刺期間，卡斯特伯里就可擔任馬刺助理影片師，上季里歐納德跳槽暴龍，卡斯特伯里也轉任暴龍球員發展教練，如今也不例外。

卡斯特伯里曾在暴龍奪冠遊行期間，不小心公開說出侮辱馬刺與馬刺總教練帕波維奇的話，當時范維利特用手機直播，一旁的卡斯特伯里突然說出，「這裡跟馬刺不一樣，去他X的帕波維奇，我們才不會那麼髒！」頓時引爆不小爭議。

只是卡斯特伯里會說出這些話並不意外，卻也間接透露出里歐納德當年待在馬刺的不爽心情，反正他從助理影片師、球員發展教練，一直升到助理教練位置，無非都是靠著里歐納德的「庇蔭」，卻也充分顯現里歐納德到底多會耍特權！

(中時電子報)