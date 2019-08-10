台中市政府勞工局為提升中市各總工會理、監事及代表的專業知能，增進工會經營法令、會務運作認知並促進與五大總工會幹部交流，於救國團日月潭青年活動中心，舉辦2天1夜的工會幹部成長探索營；希望透過經驗交流建立共識，強化台中市工會聯合組織功能，並輔導基層工會健全運作，維護勞工權益。

市府勞工局舉辦第1梯次總工會幹部探索營，包括台中市各大總工會理事長與工會幹部約60多人均出席參加；勞工局長吳威志到場與工會幹部互動聯誼，並邀請到勞動部綜合規劃司長王厚誠講授工會法，增進理、監事對工會相關法令認知，熟悉會務運作。

活動以團體動力課程揭開序幕，各總工會理、監事們隨機分組，透過老師設計題目，各組成員互相溝通、討論協調，團隊合作找出解決方案、完成任務，不但可以凝聚工會成員的向心力，也引導大家從遊戲中得到啟發，以不同角度思考問題。此外，勞工局也安排活動中心周邊景點巡禮及光復新村青創基地參訪，結合大自然與文化創意行程。

勞工局指出，總工會幹部探索營共有2個梯次，第2梯次預定辦理時間為8月22至23日，地點在救國團溪頭青年活動中心，目前仍持續報名中，歡迎台中市工會幹部向所屬總工會報名參加。

(中時 )