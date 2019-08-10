網友在臉書《Costco好市多商品經驗老實說》PO圖，並表示對蛤蠣濃湯失望到想退貨。(翻攝Costco好市多商品經驗老實說)

美式賣場好市多商品樣式多，價格合理，成為民眾採買熱點，但有網友在臉書社團發文表示，她原是好市多夯物蛤蜊濃湯鐵粉，已喝10年，即使料變少或漲價，她都能夠接受，但如今濃湯變稀，口味也不一樣，讓她失望到想退貨。文章一出網友熱議，紛表示「漲價後就走味了」、「以前真的讚，現在就…」。

原PO在臉書《Costco好市多商品經驗老實說》發文說，「十年來的蛤蠣濃湯走到現在這地步，也當真是讓我失望了，從料變少到漲價，因為口味沒變，我都能忍受並原諒。而如今，稀稀水水，就算了，它味道變了，孩子說這很像用粉泡出來的，味道跟以前不一樣」。

她認為，「材料成本降低了，加了不少不想講的食品。雖然很想立即去退，但孩子說他能夠吃完，絕對～不會再有下次了。等我想清楚，再考慮反應這碼事」。

文章一出引起網友熱議，有網友說，「忘了是1年還是2年前漲價+料明顯變少、變小後，就再也沒碰過這個品項」、「拒買很久了」、「我也是喝過一次不再買了」、「漲價後就走味了，很可惜的一項商品」、「本來很愛喝，漲了有買過一次，發現料變很少，從此不再是我追求的蛤蜊濃湯」、「以前真的讚，現在就…」。

還有網友說，「但我上次在高雄喝料還蠻多的且很濃，但價位真的貴」、「我在北投店買料非常多而且很稠很好喝耶！喝完都超飽的那種」。

好市多「蛤蜊濃湯」是於去年漲價，原價45元漲到79元，份量也從12盎司增至16盎司，因調整配方，令不少網友無法接受。

網友在臉書《Costco好市多商品經驗老實說》發文。(翻攝Costco好市多商品經驗老實說)

(中時電子報)